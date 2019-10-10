أصالة ونيللي وظافر ولطيفة.. نجوم الفن ينعون المخرج شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 58 عاما.

ونشر الفنان السوري عابد فهد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للمخرج الراحل، وعلق: "رحلة انتهت بدقيقة صمت، عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقس الماجري، رحلة بدأت في 2009، في مسلسل أسمهان، تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي، وانتهت بدقيقة صمت، وداعا شوقي الماجري".

بينما علق مواطنه التونسي ظافر العابدين، عبر صفحته بإنستجرام: "رحمك الله المخرج التونسي شوقي الماجري، الإنسان الرائع والخلوق، والمخرج المبدع".

كما علقت الفنانة درة: "خبر صادم وحزين خبر وفاتك، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا صديقي وابن بلدي، المخرج العربي التونسي المبدع شوقي الماجري".

ونشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للمخرج الراحل، وعلقت: "خبر قاسي ومؤلم وصعب تصديقه، رحيل المبدع الصديق شوقي الماجري، مخرج كبير صاحب فكر ومشروع مختلف ترك علامات كبيرة ولسه كان قدامو كتيير ليقدمو بس قدر الله وماشاء فعل، الله يرحمه ويصبر أسرته وأصدقائه".

بينما علق الفنان عمرو سعد، عبر إنستجرام: "فقدت الساحة الفنية العربية مبدع كبير، المخرج التونسي صاحب الروح المصرية شوقي الماجري، رحمك الله وشملك بإحسانه".

كذلك علق الفنان السوري سامر إسماعيل، عبر إنستجرام: "البقاء لله، خبر محزن وصادم، وفاة المخرج شوقي الماجري، كل العزاء وكل التمنيات بالصبر لعائلته ومحبيه".

وكتبت الفنانة أصالة، عبر حسابها بإنستجرام: "الله يرحم الخلوق الموهوب الكبير شوقي الماجري، وأعزي تونس الغالية وكل ركن من أركان هذا الوطن الكبير، برحيل واحد من صناع الفن، وإنسان راقي مهذب، ستبقى ذكراه عطرة بما صنع وأبدع".

وعلى حسابها الرسمي بموقع تويتر، علقت الفنانة اللبنانية كارمن لبس: "شو كتير بشع هالخبر، من أسبوع التقينا وحكيتني قديش مشتاق ترجع للسينما، واتفقنا إنو راح نكمل حديثنا بتونس بمهرجان قرطاج، بكرت كتير، الله يرحمك ويصبر عائلتك".

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بينما علقت الإعلامية وفاء الكيلاني، عبر حسابها بموقع تويتر: "في ذمة الله المخرج الكبير شوقي الماجري، ربنا يرحمه ويصبر أهله".

ونشرت بطلة آخر مسلسلاته الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر تويتر، صورة للمخرج الراحل، وعلقت: "دقيقة صمت لا تكفيني، شوقي الماجري إلى نور الله".

كما نشر الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للمخرج الراحل، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة المخرج التونسي المحترم شوقي الماجري، نتيجة أزمة قلبية فجرا".

أما الفنانة التونسية لطيفة، علقت عبر إنستجرام: "شوقي الأخ والصديق، وولد الدار، الغالي المبدع المشرف اللي ياما رفعت بك راسي بأخلاقك وأعمالك، موتك صدمة لي ولكل أهلي، الله يرحمك ياغالي".

وعلق الفنان السوري باسم ياخور، عبر إنستجرام: "رحل المخرج الكبير شوقي الماجري رحيلا مفجعا ومفاجئا، رحل وترك بصمات إنسانية وفنية لن تنسى، وترك غصة في قلوبنا شوقي الماجري المبدع، الدمث، اللطيف، وداعا".

وعلقت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها بإنستجرام: "دقيقة صمت على روحك يا غالي، رحلت في هدوء، بس صدمت كل الناس اللي بتحبك، البقاء لله".