محمد علي سليمان عن برامج اكتشاف المواهب: "تجارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن برامج اكتشاف المواهب، الهدف منها "تجاري بحت"، خاصة أنها تلقى رواج وتحصد على العديد من العروض الإعلانية بين فواصلها.

وأكد "سليمان" في تصريح خاص لمصراوي:" الدليل على أنها تجارية، هو أنه بمجرد انتهاء البرنامج لا يسمع أحد عن تلك المواهب".

وتابع: "هذه البرامج منتشرة بشكل كبير، والمواهب التي تخرج من البرامج لا تجد من يدعمها فيما بعد، اللهم إلا أسماء قليلة للغاية، وأغلبها بمجهود شخصي".

يذكر أن الموسيقار الكبير أعلن عن تعاون جديد يجمعه بابنته النجمة أنغام، خلال الفترة القادمة.