تراند اليوم : فيديو| صدمة "هنا الزاهد" أثناء جنازة "طلعت زكريا"



وثق مقطع فيديو متداول على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لحظة وصول الممثلة المصرية هنا الزاهد بصحة زوجها الممثل أحمد فهمي لحضور مراسم جنازة الممثل الراحل طلعت زكريا.

وبدت على وجه "هنا" التي مرت بأزمة صحية عقب زواجها مؤخرًا، علامات التأثر الشديد بينما كان يمسك زوجها بيدها، حزنًا على فراق الممثل الراحل الذي كان متزوجًا من والدتها.

فيما أبدى الكثير من المتابعين تعاطفهم معها، في ظل الصدمات المتوالية التي تعرضت لها، إذ أنها لم تنعم بالفرح منذ زواجها حيث داهمها المرض خلال شهر العسل قبل أن تحزن بسبب وفاة طليق والدتها.

وكانت هنا نشرت على حسابها الخاص على "إنستجرام" صورة جمعتها والممثل الراحل ووجهت إليه رسالة مؤثرة عبرت من خلالها عن حبها الكبير له وحزنها الشديد لفراقه.

وعلقت قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، وعايزة أقولك انك ربنا هيدخلك الجنه يااطيب خلق الله".

Advertisements

وتابعت قائلة: "أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وانا معاك عمري ماقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك، كنت بجري عليك أول ما اعمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما".

وأضافت: "فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم بالهنا والشفا وادتني 100جنية عشان تشجعني أطبخ، كنت دايما بتقولي انتي هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

واختتمت هنا كلماتها قائلة: "أنا عمري ماحسيت انك مش أبويا اللي مخلفني أنا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يازازي، نفسي ترجع وأقولك قد اية احنا بنحبك كلنا وأقولك انك أعظم ممثل انا بحبك أوي وماكونتش اعرف اني بحبك اوي كده ..هتوحشني ياأحن انسان عرفته في حياتي ..ارجو الدعاء".

يذكر أن زكريا وافته المنية الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 58 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة.