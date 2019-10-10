نيك جوناس لبريانكا شوبرا: فخور بكِ جدًّا في فيلم The Sky Is Pink

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - فخور بكِ جدًّا وأحبكِ كثيرًا...كلمات وجهها النجم العالمي نيك جوناس Nick Jonas لزوجته نجمة بوليوود بريانكا شوبرا Priyanka Chopra وذلك قبل صدور فيلمها الجديد The Sky Is Pink غدًا 11 أكتوبر/تشرين الأول.
جوناس البالغ من العمر 27 عامًا، نشر صورة على حسابه الخاص في انستقرام تُظهر البوستر الدعائي لفيلم بريانكا، داعيًا جمهوره وجمهور زوجته لحضور الفيلم عند إصداره في 11 أكتوبر، وعبّر جوناس عن فخره الكبير ببريانكا كممثلة ومنتجة أفلام في بوليوود، لا سيّما في فيلمها الأخير The Sky Is Pink.
وعلق جوناس على صورة البوستر بالقول: "هذا الفيلم أسر قلبي بشكل كبير، وقصته أسرت عواطفي بشكل أكبر، إنها قصة معبّرة وجميلة، بريانكا شوبرا أنا فخور بكِ كممثلة ومنتجة، لا سيّما في هذا الفيلم."
وأكّد جوناس في كلامه أنّ الفيلم سيحقق نجاحًا باهرًا، معلقًا بالقول: "لقد جعلتِني أضحك وأبكي وأبتسم في هذا الفيلم، وأنا متأكد أنكِ ستؤثرين في حياة الكثيرين في هذا الفيلم. أنا أحبكِ جدًّا ، تهانينا لكامل فريق عمل فيلم The Sky Is Pink مع طاقم الفيلم والممثلين والفريق المبدع، وعليكِ أن تكوني فخورة جدًّا، بخاصة وأنّ الجميع يعملون المستحيل من أجل حضور الفيلم."
وصرحت بريانكا مؤخرًا حول قرار عودتها إلى إنتاج أفلام في بوليوود من خلال " The Sky Is Pink" ، معتبرة أنها شعرت بأنّ قصة الفيلم ملهمة للغاية وبحاجة ضرورية لأن تُروى، وهذا ما حصل بالفعل.
وكشفت بريانكا في إحدى المقابلات الصحافية مؤخرًا، أنها دائمًا تسعى لاختيار أدوار جديدة لم تقُم بها من قبل.
وقالت بريانكا حول هذا الموضوع: " لا أعتقد أنني أنظر إلى الأدوار التي لا تشبهني، بالنسبة لي ، لا بد من اختيار الأفضل، أنا فقط أنظر لإيجاد الأدوار التي تتحدى شخصيتي بالرغم من ذلك."
وأضافت: "بنظري المنافسة أهم شيء لنجاح أعمالي، لكن هذا لا يعني أن اختار أدوارًا درامية فقط، بل أختار أدوارًا جديدة لم أقم بها من قبل، لقد حاولت دائمًا لعب شخصيات مختلفة ، وسيكون هذا هو مطلبي حتى وأنا أتقدم. أحب أن أفاجيء نفسي ، وإلا فإنّ الأمر يصبح مملًّا."
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