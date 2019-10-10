من يكسب رهان موسم الرياض من نجوم الأغنية اللبنانية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - يحتضن موسم الرياض مجموعة من الليالي الطربية اللبنانية التي يتغنى فيها نجوم الأغنية اللبنانية، ولِما يتمتع به موسم الرياض من أهمية كبيرة فسوف تُقام الحفلات الغنائية في الهواء الطلق على مسرح خارجي عالمي، يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، وسط أجواء مميزة مع دخول فصل الشتاء .

وتُحيي الفنانة نانسي عجرم حفلًا غنائيًا طربيًا بعد أن تغنت للمرة الأولى في حفلات السعودية ضمن موسم جدة في الصيف الماضي، حيث تكرر التجربة في العاصمة للمرة الأولى، بمشاركة الفنان المصري تامر حسني، وفي مقطع فيديو تم تداوله وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجَّهت نانسي الشكر لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على ما يبذله من جهود لتشجيع السياحة في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن الجمهور السعودي جمهورٌ رائع.

من جهته ردَّ تركي آل الشيخ التحية للفنانة نانسي عجرم، قائلًا: "زي ما إنت سعيدة بوجودك في السعودية أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك .. أهلًا وسهلًا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا"، وقد تحدد يوم 18 من أكتوبر موعدًا لحفلة نانسي عجرم .

كما تشارك الفنانة نوال الزغبي بدورها في الحفلات الطربية، وقد تغنت في السعودية ضمن حفلات عيد الفطر الماضي، وجاء إعلان نوال الزغبي عقب فيديو ترويجي أطلقه الأستاذ تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، مع بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث قام بنشر "برومو" تشويقي لقرب موسم الرياض، وقالت الفنانة نوال الزغبي تعقيبًا على الفيديو: "أتمنى للمملكة العربية السعودية الازدهار والتوفيق والنجاح في هذه النشاطات المهمة بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ .. وأنا سأكون معكم إن شاء الله قريبًا في 28 من شهر نوفمبر"، واختتمت نوال الزغبي تغريدتها بالشكر على الدعوة الكريمة.

أما أضخم حفل عربي ولبناني يُقام في موسم الرياض فسوف يكون حفلاً رباعيًا مشتركًا يجمع الفنانين نجوى كرم وعاصي الحلاني وديانا حداد وملحم، وذلك في 31 من أكتوبر الجاري، وقالت نجوى كرم عن الحفل: "إن شاء الله موسم الرياض يشتِي على محبينو بالورد ويفرش دروب الفرح على كل السعودية" .

نجوى كرم التي حظيت بأن تكون أول فنانة لبنانية تتغنى في موسم الشرقية بحفل غنائي رائع في الساحل الشرقي، لتتبعه بحفل غنائي آخر ضمن حفلات موسم السودة، أسفر نجاح حفلاتها الغنائية بالسعودية عن إحيائها ليلة لبنانية ضمن موسم الرياض .

كما علَّق الفنان عاصي الحلاني على حسابه الرسمي في "تويتر": "صاحب رؤية وجرأة لترتقي رئيسًا للهيئة العامة للترفيه، ومشرفًا مبدعًا، ولطالما اجتمع شعبنا السعودي واللبناني على أسس الخير والمحبة والسلام، شكرًا جزيلًا معالي المستشار لرعايتكم حفلًا لبنانيًا بامتياز".

ويُحيي الفنان وليد توفيق والفنان راغب علامة حفلًا غنائيًا ضمن موسم الرياض، حيث ينتظر الفنان وليد توفيق إطلالته الأولى في حفلات السعودية بعد أن شارك راغب علامة ضمن حفلات السعودية في 2018 في جدة .

نجوم الفن اللبناني ينتظرهم موسم عالمي يتمثل بموسم الرياض، ليتغنوا على خشبة مسارحها وسط أجواء مميزة ومشوقة، بعد أن تغنوا في حفلات السعودية، بما فيهم فنانون لبنانيون يتغنون للمرة الأولى، إلا أن موسم الرياض مختلف ومتجدد وعصري؛ حيث تختلف فيه الموازين الفنية، كونه أضخم مهرجان يُقام في العالم والشرق الأوسط .

فمن سينجح ويكسب الرهان بين الفنانين اللبنانيين أمام مسرح يتسع لـ22 ألف متفرج؟ لتتضح الجماهيرية القوية والكبيرة لمحبيهم من الجماهير السعودية والعربية، بينما أقيمت هذه الحفلات من قبل في قاعات ومسارح لا تتسع إلا لـ4000 شخص، لكن الأوضاع الآن مختلفة، والجماهيرية ستكون هي الهدف الصعب لاحتدام التنافس الكبير بين نجوم الأغنية اللبنانية لكسب الجولة، فمَن مِن بينهم سوف يحقق النجاح الكبير في مساحة هي الأضخم للجمهور؟

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