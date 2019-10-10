كل ما تريد معرفته عن فرقة BTS الكورية قبل حفلها في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تحيي فرقة «BTS» لموسيقى البوب الكورية، حفلَها الأول في السعودية، يوم غد الجمعة الموافق 11 أكتوبر، على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك ضمن فعاليات «موسم الرياض» الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر / كانون الأول المقبل، ويتزامن الحفل مع انطلاق موسم الرياض.

فرقة BTS الكورية تفتتح موسم الرياض في درة الملاعب 11 أكتوبر

فمن هي فرقة BTS؟



-انطلقت الفرقة فعلياً في "سيول" عام 2013، وهي فرقة بوب كورية مكونة من سبعة فتيان، وتُعرف أيضًا باسم Bangtan Boys .



-ظلت الفرقة تعرف باسم Bangtan Sonyeondan حتى عام 2017، عندما أعلنوا تغيير اسمهم إلي BTS وهي اختصار لكلمة Beyond The Scene أي "ما وراء الكواليس".



-بدأت الفرقة كفرقة هيب هوب، ثم انطلقت لتشمل عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، وغالباً ما تركز كلمات أغنياتهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية ، ومشاكل الشباب في سن المراهقة.



-أطلقت الفرقة أول ألبوماتها الغنائية بعنوان 2 cool 4 skool عام 2013.





Advertisements





-كان ألبوم "الأجنحة" هو أول ألبوم للفرقة يحقق حصيلة مبيعات بلغت مليون نسخة في كوريا الجنوبية فقط.



-فازت الفرقة بجائزة "أكبر معجبين" في حفل توزيع جزائز MTV EMAs عام 2018.



- حققت الفرقة رقماً قياسياً، بعدما أصبح فيديو أغنيتها IDOL عام 2018 هو الأسرع مشاهدة على الإطلاق عبر تاريخ اليوتيوب، أي الأكثر مشاهدة في أقل وقت، حيث حقق نحو 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال 24 ساعة.











- أحيت الفرقة حفلاً موسيقياً في دبي عام 2016.



-دخلت الفرقة التاريخ بعد أن أصبحت أول فرقة بوب كورية يتمُّ اختيارها ضمن قائمة المرشحين للفوز بجوائز «غرامي».





- في عام 2018 حصد اثنان من ألبومات الفرقة المركز الأول في قائمة «بيلبورد» لأفضل 200 ألبوم، كما بدأت جولة الحفلات العالمية التي تم بيع جميع تذاكرها بالكامل، وانفردت بصورة على صفحة غلاف مجلّة «تايم» الأمريكية، وأنتجت فيلمًا سينمائيًّا حصد أعلى الإيرادات، وحمل عنوان «بيرن ذا ستيج.. ذا موفي».



- أعضاء الفرقة هم «جين، شوقا، جايهوب، جيمين، ڤي، جونغ كوك، آر إم».





لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"