شاهد: هكذا استقبل السعوديون فرقة بي تي إس الكورية

استقبلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فرقة البوب الكورية BTS وذلك ضمن حفلها الأول في فعاليات ”موسم الرياض“، والذي يستمر حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن تحيي فرقة ”بي تي إس“ حفلها غدًا الجمعة الـ 11 من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، على أرض استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ووصلت فرقة البوب الكورية الجنوبية مطار الرياض، وسط ترحيب كبير من جمهورهم الذي كان بانتظارهم خارج المطار.

ورحّب سعوديون عبر هاشتاغ #RiyadhWelcomesBTS في موقع التواصل ”تويتر“، فيما قال مغرد يدعى ”فهد بن سلمان“ أن ”العاصمة الرياض تزينت باللون البنفسجي احتفالا بحضور الفرقة“.

وسيمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان “لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف”، والتي حطّمت الأرقام القياسيّة العالمية لكونها الجولة الأعلى تسجيلًا للإيرادات في شهر مايو/أيار الماضي؛ إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد.

وقد سجّلت فرقة “بي تي إس” العالمية نجاحًا لافتًا في منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعتبر فرقة البوب الكورية الجنوبيّة الوحيدة التي حصدت نحو 25 مليون استماع على منصة “أنغامي”، التي تُعد أكبر خدمة للبثّ الموسيقي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.