عراب الاجتياح.. وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري

توفي صباح الخميس، المخرج التونسي شوقي الماجري، عن 58 عاما، إثر سكتة قلبية، وفق ما ذكرتى وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وقدم الماجري، الذي ولد عام 1961 في تونس، أعمالا في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والأردن، ولاقى العديد منها نجاحا باهرا.
ويعتبر مسلسل الاجتياح، الحائز على جائزة إيمي لأفضل مسلسل أجنبي، من الروائع التي أخرجها الماجري، وتطرق فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية سنة 2002.
كما أخرج الماجري مسلسلات كبيرة أخرى، أبرزها حلاوة روح، وأسمهان، وهدوء نسبي، ومملكة النمل، وأبناء الرشيد.
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