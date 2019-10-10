شاهدوا شكل هيا الشعيبي بعد خروجها من غرفة العمليات

انتشر عبر عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” فيديو جديد للفنانة الكويتية هيا الشعيبي وتم تسجيله لها بعد خضوعها لعملية شد اللغلوغ مباشرة.

ولدى سؤالها عن حالتها أشارت إلى أنها بخير لكنها تعاني من بعض الورم في وجهها. وطمأنتها من تقوم بالتصوير بأن هذا أمر موقت وأنه سيزول قريباً.

ويشار إلى أن مقطعاً مصوراً انتشر للفنانة في وقت سابق وظهرت فيه أثناء استلقائها على السرير النقال في عيادة التجميل قبل أن يتم إدخالها إلى غرفة العمليات.

إلا أنها تعرضت للانتقادات حيث تذكر بعض المتابعين مواقفها الأخيرة التي اتهمت على أثرها بالعنصرية.

ويعود هذا الاتهام إلى تسجيلها فيديو عبرت فيه عن استيائها من تجمع الهنود في المتاجر الكبرى وظهورها في آخر اقتطع من الحلقة الخاصة بها من برنامج “ع السيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية وذكرت فيه أنها لا تقبل التمثيل مع إحدى الممثلات غير الخليجيات محدثة بذلك ضجة كبيرة جداً.