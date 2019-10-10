كيف ردت الممثلة التركية ​ملتم أوغلو​ على انتقادات زواجها من مسن يكبرها بـ48 عاماً؟

ردت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو على الإنتقادات التي تعرضت لها بعد إنتشار خبر زواجها من رجل مسن يبلغ من العمر الـ80 عاماً ويكبرها بـ48 عاماً، مشيرةً إلى أن العمر لا يشكل مشكلة لها ولزوجها مشيرة إلى أن قلبه من الداخل لا يزال شابًا، نافيةً الاتهامات التي تحدّثت عن طمعها بثروته بل إن قرارها جاء من محبته وعاطفته تجاهه.
وأضافت أوغلو أنهما أحبا بعض من النظرة الاولى، وهو عرض عليها الزواج بطريقة رومنسية ووافقت على الفور، وطالبت الجمهور ووسائل الإعلام بعدم التدخل في حياتها وأن يحترموا قرارها.
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