بكلمات مؤثرة ..عابد فهد ينعي المخرج شوقي الماجري

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نعى الفنان السوري عابد الفهد المخرج التونسي شوقي الماجري بكلمات مؤثرة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي أنستجرام.
قام عابد فهد بنشر صورة الرحل شوقي الماجري وعلق عليها قائلًا " رحلة انتهت بدقيقة صمت..دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأتفي 2009 في مسلسل أسمهان تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي وانتهت بدقيقة صمت وداعًا شوقي الماجري".
يشار أن علاقة صداقة جمعت بين المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم أثر أزمة قلبية مفاجأة والفنانالسوري عابد الفهد اسمرت لسنوات طويلة حيث تشاركا في العديد من الأعمال الدرامية من بينهم أسمهان، هدوء نسبي وغيرهم من الأعمال الهامة التى حصلت على إشدات الجمهور والنقاد.
الجدير بالذكر إن أخر ما قدمه الراحل شوقي الماجري كان مسلسل دقيقة صمت والذي عرض في رمضان الماضي، المسلسل من بطولة عابد الفهد، رنا شميس، خالد القيش وغيرهم من نجوم سوريا ولبنان.
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