اكتفت الفنانة صبا مبارك بنشر صورة سوداء عقب انتشار خبر وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، ووالد ابنها عمار، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
انهالت تعليقات نجوم الفن علي الصورة التي نشرتها صبا، يقدمون واجب العزاء لها في وفاة المخرج الراحل رغم عدم كتابتها لأي شيء، فقالت الممثلة الروسية سوسن أرشيد: "الله يرحمه الخبر حزين والعمر الكون ويخليلك
وكتبت الفنانة سوزان نجم الدين: "الله يرحموا ويصبركن على رحيلوا حبيبتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأيضًا علقت ريهام أيمن: "البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم و يصبر عمار و يخليهولك و يقويكي"، وعلقت سارة نخلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمه ويصبرك و يحميلك عمار.. الله يصبركن"، ذلك بالإضافة إلي عدد كبير آخر من الفنانين الذين قاموا بدعمها وتقديم واجب العزاء.
يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري، رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، ولقد أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وعرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن يعزون صبا مبارك في وفاة طليقها شوقي الماجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.