نجوم الفن يعزون صبا مبارك في وفاة طليقها شوقي الماجري

اكتفت الفنانة صبا مبارك بنشر صورة سوداء عقب انتشار خبر وفاة طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، ووالد ابنها عمار، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

انهالت تعليقات نجوم الفن علي الصورة التي نشرتها صبا، يقدمون واجب العزاء لها في وفاة المخرج الراحل رغم عدم كتابتها لأي شيء، فقالت الممثلة الروسية سوسن أرشيد: "الله يرحمه الخبر حزين والعمر الكون ويخليلك

عمّار"، وكذلك ريهام حجاج: "ربنا يرحمه و يغفرله و يخليلكي لابنك و يقويكي و يعينك يا حبيبتي".وكتبت الفنانة سوزان نجم الدين: "الله يرحموا ويصبركن على رحيلوا حبيبتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وأيضًا علقت ريهام أيمن: "البقاء لله حبيبتي ربنا يصبركم و يصبر عمار و يخليهولك و يقويكي"، وعلقت سارة نخلة: "لاحول ولا قوة إلا بالله .. الله يرحمه ويصبرك و يحميلك عمار.. الله يصبركن"، ذلك بالإضافة إلي عدد كبير آخر من الفنانين الذين قاموا بدعمها وتقديم واجب العزاء.يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري، رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، ولقد أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وعرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.