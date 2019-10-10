"كل شيء مسموح" لمحمد سرور مع لايف ستايلز ستوديوز

تخطو شركة لايف ستايلز ستوديوز، باحترافية وثبات وثقة، نحو الأمام في مجال الموسيقى والفن المتميز، حيث أصدرت منذ أيام عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو كليب جديد للفنان المصري محمد سرور بعنوان "كل شيء مسموح"، التي ترتقي بذائقة الجمهور، المغلفة بالأصالة الشرقيةالممزوجة بالحداثة، من خلال نغمات إيقاعية مصرية، ويقدمها محمد سرور بأداء وإحساس عالٍ كونه لحنها بنفسه، وقد تم التحضير للعمل منذ فترة ليست بالقصيرة بين المطرب والشركة .
تم تصوير الأغنية مع المخرج فادي حدادفي بيروت خلال يوم واحد فقط، وهو ما يعتبر إنجازاً، نظراً لتنوع المشاهد والأحداث في هذا الفيديو كليب الغني إنتاجياً وفكرياً ، فهو أشبه بقصة رومانسية قصيرة .
"كل شيء مسموح" عمل فني مميز يعتبر عودة قوية لمحمد سرور، من كلمات محمد شكري، ألحان محمد سرور، توزيع وميكس zoom ، ماسترينغ عمار خاطر، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
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