شاهد.. كارمن لبس تحكي تفاصيل آخر لقائها بالراحل شوقي الماجري

نعت الفنانة كارمن لبس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 57 عامًا.

كتبت كارمن عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": شو كتير بشع هالخبر.. من أسبوع التقينا وحكيتني اديش مشتاق ترجع للسينما واتفقنا إنو رح نكمل حديثنا بتونس بمهرجان

قرطاج.. بكّرت كتير.. الله يرحمك ويصبر عائلتك".يذكر أن المخرج شوقي الماجري، وُلد عام 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وقد عرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.