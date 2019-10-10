مشاهير الفن في رثاء شوقي الماجري"الموت يزورنا لنفقد الأحبة"

رثا عدد من نجوم الفن المخرج التونسي شوقى الماجرى، بعد أن توفى فى أحد مستشيفات القاهرة، عن عمر يناهز 57 عاما.

قال الفنان منذر رياحنة، من جديد الموت يزورني فيفقدني وحدًا من الأحبة، ونعى رياحنة شوقى الماجري"رحم الله إنسانًا لن يغيب و لن يُنسَى صانع الاجتياح الصديق والأخ و المخرج العظيم شوقي الماجري في ذمة الله، إنا لله و إن إليه راجعون".

وقالت الفنانة سيرين عبدالنور :"رحيلك خبر صادم ومحزن كتير، الله يرحمك شوقي الماجري المخرج التلفزيوني والسينمائي الذى

قام بإخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية.

ونعت الفناة فرح يوسف قائلة:"الموت سرقوا من بيناتنا مثل ما سرق كتير من مبدعي الوسط الفني العربي بالآونة الأخيرة،" إنّا لله و إنّا إليه راجعون"

وقالت الفنانة إيمان إبراهيم:"أغمض شوقي الماجري عينيه ورحل عن ٥٧ عامًا بعد أن خانه قلبه، الموت المفاجئ يأتي دومًا ليصفعنا على حقيقة أن هذه الحياة مجرد رمشة عين، لروحك

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الرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان.

ونعت الممثلة اللبنانبية كارمين لبس، وفاة المخرج التونسي شوقى الماجرى قائلة:"خبر وفاتك أبشع خبر، من أسبوع التقينا وأعربت عن اشتياقك للسينما واتفقنا نكمل حديثنا بتونس بمهرجان قرطاج، الله يرحمك ويصبر عائلتك".

نشأة الراحل شوقى الماجرى

ولد المخرج شوقي الماجري في 1 نوفمبر 1961، واكتسب شهرة عربية واسعة لإخراجه عددًا من الأعمال العربية والعالمية، وكان مقيمًا في سوريا، حيث أخرج عددا من الأعمال الناجحة.

أبرز أعمال الماجرى

أبرز الأعمال التي "دقيقة صمت" و"حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد"، و"أسمهان" و"الاجتياح" الذي حصل من خلاله على جائزة إيمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، و"الأرواح المهاجرة" و"هدوء نسبي" وفيلم "مملكة النمل" وغيرها من الأعمال الناجحة.