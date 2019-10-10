شاهد.. أصالة تعزي الشعب التونسي في وفاة المخرج شوقي الماجري

نعت المطربة أصالة نصري، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، بكلمات حزينة ووصفته بالرقي والتهذيب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فكتبت عبر حسابها: "الله يرحم المخرج الخلوق الموهوب الكبير شوقي الماجري، وأُعزّي تونس الغالية وكلّ ركن منّ أركان هذا الوطن الكبير برحيل واحد من كبار صنّاع الفنّ وإنسان راقٍ مهذّب ستبقى ذكراه عطرة بما صنع وأبدع".



يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري، رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، ولقد أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وعرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي. وأُعزّي تونس الغالية وكلّ ركن منّ أركان هذا الوطن الكبير برحيل واحد من كبار صنّاع الفنّ وإنسان راقٍ مهذّب ستبقى ذكراه عطرة بما صنع وأبدع".يذكر أن المخرج التونسي شوقي الماجري، رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر، بأحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، ولقد أخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وعرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.

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