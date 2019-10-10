بعد الممر.. محمد إمام يكشف عن فيلم جديد مفاجأة

كشف الفنان محمد إمام عن تحضيره لفيلم جديد يتناول قصة حياة الشهيد إبراهيم الرفاعي، أسطورة الصاعقة المصرية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب إمام عبر حسابه: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة.. انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري.. إبراهيم الرفاعي".

يذكر أن فيلم محمد إمام الجديد جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الممر"، حيث طالب الجمهور، عن إعجابهم الشديد، بمثل ذلك النوع من الأفلام وطالبوا بصناعة أفلام شبيهة.

الشهير "إنستجرام".كتب إمام عبر حسابه: "مشروع ظهر فجأة عن بطل مفاجأة.. انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري.. إبراهيم الرفاعي".يذكر أن فيلم محمد إمام الجديد جاء بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الممر"، حيث طالب الجمهور، عن إعجابهم الشديد، بمثل ذلك النوع من الأفلام وطالبوا بصناعة أفلام شبيهة.

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