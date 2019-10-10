دارين حداد ناعية التونسي شوقي الماجري: رحلت بجسدك وستبقى أعمالك خالدة

نعت الفنانة دارين حداد، بكلمات مؤثرة، المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، الذي توفي صباح اليوم الخميس، بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز الـ 57 عامًا.

نشرت دارين صورة للماجري، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "رحمة الله عليك صديقي وولد بلادي المخرج الكبير شوقي الماجري.. رحلت بجسدك وستبقى أعمالك خالدة.. وجعتنا وصدمتنا ربي يرحمك ويصبر أهلك". حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "رحمة الله عليك صديقي وولد بلادي المخرج الكبير شوقي الماجري.. رحلت بجسدك وستبقى أعمالك خالدة.. وجعتنا وصدمتنا ربي يرحمك ويصبر أهلك". يذكر أن المخرج شوقي الماجري، وُلد عام 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وقد عرّفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.





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