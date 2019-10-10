أول خطاب لأردوغان بعد عملية ” نبع السلام ” في شمال سوريا

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 03:56 مساءً - خرج الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” بخطاب صباح اليوم الخميس في أول ظهور له بعد بدء عملية ” نبع السلام ” العسكرية شمال سوريا .
وقال أردوغان أن هذه العملية قامت من أجل تطهير شرق الفرات من الإرهابيين بشكل كامل دون المساس بالأطفال والنساء ومن أجل وحدة سوريا .
وهاجم أردوغان الرئيس السوري ” بشار الأسد ” بإنه هو المسؤول عن قتل الملايين في بلده .
كما أكد على أن عملية نبع السلام تهدف لعودة كل إلى أرضه سواء كانوا عربا أو أكرادا أو من أعراق أخرى .
وانتقد أردوغان في كلمته كلا من مصر والسعودية حيث قال أن السلطات المصرية عاجزة عن تحقيق الديمقراطية في بلدها ..وعن المملكة العربية السعودية قال : ” على المملكة العربية السعودية أن تنظر لنفسها في المرآة وتراجع مواقفها بشأن اليمن بعد مقتل عشرات الآلاف من المدنيين هناك ” .
وهدد أردوغان الاتحاد الأوروبي بإنه إذا لم يتوقف عن وصف العمليات التركية ب ” الاستعمار ” فسيقوم بإرسال اللاجئين إليهم .
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