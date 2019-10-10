سوسن بدر تتعافى من وعكتها الصحية وتبدأ تصوير عمل جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أعلنت الفنانة المصرية سوسن بدر تعافيها بشكل كامل من وعكتها الصحية التي ألمت بها، وخضعت على إثرها لجراحة في قدمها.

سوسن كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «وتاني تاني تاني رجعنا للشغل تاني ألف حمد وشكر ليك يارب بروفات مسلسل جديد ادعولنا».

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الفنانة المصرية نشرت صورة لها باللوك الجديد، والذي سبب جدلا بين محبيها، حيث ظهرت بالشعر الأبيض، وكتبت معلقة: «الشعر لمحمد الصغير شخصيا ومكياج لرشاد».

الفنانة المصرية أجرت جراحة في قدمها منذ شهر، وكتبت عبر حسابها الخاص: «نظرا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة، وبناءً على تقارير الأطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة».

وكانت الفنانة سوسن بدر، قد ظهرت خلال مشاركتها في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وهي تستند على أحد الأشخاص، وتبين لجمهورها وجود مشكلة في ساقها.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي تم عرضه في عيد الأضحى الماضي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.