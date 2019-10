خاص- إزاحة الستار عن غرافيتي لطائر الفينيق بدعم من نقولا صحناوي

في ظل الازمات والصعوبات التي يمر بها لبنان، يبقى الأمل دائماً بشبابه المبدع والمتألق، القادر على تحويل المصائب الى أمر مهم ومفيد، عبر نشر الثقافة والتوعية بين ابناء المجتمع بشتى الوسائل. واحدى هذه الوسائل من الممكن ان تكون متمثلة بالفن الذي يعبّر عن مكنونات الشخص والقادر بالتأثير بالآخرين بشكل استثنائي.

ومن خلال فن الرسم الغرافيتي، اختارت جمعية Youth empowerment and support المعروفة بجمعية YES وبالتعاون مع فريق «أشكمان» لفنون الغرافيتي وبدعم من النائب نقولا صحناوي، أزيح الستار عن غرافيتي من تصميم “أشكمان” بعنوان Like The Phoenix في شارع الرميل بالأشرفية بحضور محافظ بيروت زياد شبيب.

“الخليج 365” كان حاضرًا خلال هذا الحدث المميز، والتقى رئيس جمعية YES الذي اشار الى ان الرسم يجسد طائر الفينيق، وهو الطائر المعروف بأنه ينبعث من تحت الرماد فيحثّ على النهوض والسير إلى الأمام مهما بلغت الظروف من صعوبة، وهذه هي الرسالة التي اراد القيمون على هذا المشروع ايصالها الى الشعب اللبناني وابناء منطقة الرميل، اذ مهما كثرت الصعوبات لا بد ان يكون هناك فسحة أمل تمكن الشباب في المجتمع لمواجهة الحياة والوصول الى اعلى المستويات والمراكز.

من جهته، الشاب عمر قباني من فرقة “اشكمان” لفت في حديثه الى ان الرسم استغرق يومين فقط، وهو يمتد عى طول مبنى في منطقة الرميل، ويجسد طائر الفينيق، وقد اختيرت الالوان الزاهية والمفعمة بالحياة لتزيين هذا الرسم وهي الاحمر والاصفر والبرتقالي، مع خلفية رمادية. وقد زُخرف الرسم بخطوط وأحرف عربية ترمز إلى لوحات “أشكمان” المعروف بها.

الجدير بالذكر ان “أشكمان” سبق وزيّن عدداً من الابنية في بيروت بلوحات من الغرافيتي، وبينها واحدة لفيروز وأخرى للراحلين صباح ووديع الصافي.

في المقابل، لفت النائب نقولا صحناوي في حديث لموقع “الخليج 365” الى ان الجزء الاكبر من المشاكل التي يواجهها لبنان يتمثل بالسلبية والتراشق السياسي والاعلامي والذي بدوره ينقل صورة سيئة و”سوداوية” عن لبنان، الامر الذي يؤثر على البلد بكافة اصعدته خصوصًا الاقتصادية منها.

هذا واكد صحناوي اننا قادرون على التغلب على كافة المشاكل، لافتًا الى انه ووسط كل هذه السوداوية التي يفرضها البعض الا انه يفضل ان يظهر الناحية الايجابية والصورة المميزة للبلد والمتمثلة بالثقافة والفن خصوصًا ان الشباب اللبناني مثقف ومبدع وقادر على الارتقاء بالبلد ونقله الى مستويات عالية.

أما عن الخطوة التي قام بها ودعمه للشباب وللجمعية في القيام بمشروع رسم طائر الفينيق، فقد لفت صحناوي الى ان الرسالة التي يحملها الرسم مهمة للغاية خصوصًا انه يجسد طائر الفينيق ويوصل فكرة النهوض من الرماد، مشيرًا الى انه سبق وتم تلوين 14 مبنى في شوارع المنطقة لإعادة الالوان الى الرميل، وهذا ما يحتاجه لبنان وبشكل عام ومنطقة الرميل بشكل خاص ما يساعد في اعطاء الامل للشباب وللاجيال القادمة ببلدهم رغم كل ما يعانيه ويواجهه من صعوبات، آملا ان تكون هذه الصعوبات مؤقتة ويتغيّر حال لبنان الى الافضل.