مايا دياب توجّه رسالة الى المجتمع العربي.. هذا ما قالته

استطاع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ان يلفت انتباه النجمة مايا دياب ويؤثر بها بشكل كبير.

الفيديو يظهر طفلاً ذات البشرة السوداء، يردد أثناء ذهابه الى المدرسة عبارات محفزة تجعله يواجه هذه الحياة بقوة وعزم، حيث يقول باللغة الانكليزية: ” I am smart,i am blessed,i can do anything”، ما معناه انه ذكي، مبارك ويستطيع أن يفعل أي شيء”.

النجمة مايا دياب نشرت الفيديو على حسابها الرسمي عبر انستغرام، ارفقته بالتعليق التالي: “هذا الفيديو “كبّرلي قلبي” واختصر كلاماً كثيراً كان في بالي أن اقوله للمجتمع العربي وللأهل الغير مؤهّلين أو الى الذين ليس لديهم فكرة كافية عن تربية أطفالم..هذه النعمة “اولادنا” أتوا الى هذا العالم بفعلنا وإرادتنا.. يجب ان نحبهم أكثر من اللزوم ونرضيهم ونكبّرهم على المحبة.. محبة أنفسهم وغيرهم والحياة..ونعلّمهم كم هم أقوياء وعندهم قدرة على كل شيء..وإنهم أجمل وأذكى شيء وأحلى هدية من الرّب لنا..والأهم إننا نحن أتينا بهم الى هذه الدنيا “ما نربحهم جميل بهالموضوع عكس ما كتير ناس وأهل بيفكروا”.. هذا الولد ومن خلال تحفيزه من والدته في هذا العمر، يجعله يكبر على الثقة بنفسه وأكيد يستطيع ان يغيّر عالم كامل..”يا رب نوّر عقل كتار وحطّ محبة بقلوبن وخلّوا ولادكن الصبح هنّي ورايحين عالمدرسة يقولوا : أنا ذكي(ة)،أنا مبارك(ة)،وبقدر أعمل أيّ شي”. وختمت كلامها بالقول: “أحبك أيان، أنت طفل رائع وكذلك والدتك.. حفظك الله”.

الفيديو وتعليق مايا عليه لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين أيدوها بما قالته وكذلك هنأوها على الخطوة المميزة التي قامت بها، وبالتالي الرسالة المميزة والمهمة التي أوصلتها الى الجمهور والمتابعين وجميع الاهالي حول اهمية تحفيز الاطفال ودعمهم بعبارات وكلمات تقوي من شخصيتهم وتجعلهم قادرين على مواجهة الحياة بكل ما تخبئه من مفاجآت.