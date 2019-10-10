نجوم ورثوا مهنة التمثيل عن آبائهم.. واسطة أو موهبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقبل بعض الفنانين توريث المهنة انطلاقًا من المثل القائل: "فرخ البط عوّام" أي أنّ صاحب الموهبة يورّثها لأبنائه.

وشهدت الساحة الفنية الكثير من الوارثين لهذه المهنة، الذين اخترقوا المجال، عن آبائهم، وأحيانًا تطغى أخبارهم على آبائهم ليتصدروا عناوين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، ربما تأتي بصفة منافسة لأبائهم.

"فوشيا" رصدت بعض أشهر حالات توريث التمثيل على الساحة الفنية.