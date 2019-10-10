شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تكشف عن بوستر جديد لـ فيلم Charlie's Angels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سونى المنتجة لفيلم Charlie's Angels، بطولة النجمة العالمية كريستين ستيوارت وناعومى سكوت وغيرهم، أول بوستر للعمل الذى من المقرر أن يصل دور العرض حول العالم في 8 نوفمبر المقبل، الفيلم يدور في إطار كوميديا ودراما وأكشن.

ومن المقرر أن يركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلي الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.

ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

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وتستعد شركة سونى لـ طرح الجزء الثانى من فيلم Zombieland يوم 18 أكتوبر من الشهر الجارى، وسيطرح الجزء الثانى تحت اسم Zombieland: Double Tap.

ويدور الجزء الجديد من العمل حول انتقال كل من كولومبوس وتالاهاسي وويتشيتا وليتل روك إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي المتطور، و باقى الناجين.

فيلم Zombieland: Double Tap من بطولة زوي ديوتش، ايما ستون، أبيجيل برسلين، بيل موراي، وودي هارلسون، روزاريو داوسون، أفان جوجيا، جيسي أيزنبرج، لوك ويلسون، دان أيكرويد، توماس ميددليتش، راشيل لوتريل، مايكل ويلكيرسون، جوليا فاسى، جيسيكا ميدينا، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأليف ديف كالهام، ريت ريس، بول ويرنيك .



