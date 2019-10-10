شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: محمد فاضل خلانى أبوس إيد والدى كل يوم بسبب "بابا عبده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة وفاء عامر إنها رغم عدم عملها مع المخرج محمد فاضل، إلا أنها تعلمت القيم من أعماله قائلة، "خلتني أبوس يد والدي كل يوم الصبح قبل ما أنزل المدرسة، بسبب مسلسل بابا عبده".

وأضافت خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية، "إن أعمال محمد فاضل في التليفزيون رسخت مبادئ قدسية الأب، بجانب أعماله التي زرعت في قلوب الجمهور قيم الخير والحب والأخلاق".

وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد، إن أهم الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني كانت مع زوجها المخرج محمد فاضل، إذ إنه يشارك الفنان في رسم الشخصية واختيار كافة التفاصيل.

وأضافت، أن محمد فاضل شخص أناني جدا في عمله، وليس كما يقال إنه كان يدخل العمل من أجل أن يعطي دورا لزوجته، وبدليل فيلم "حب في الزنزانة"، والذي كان من المقرر أن يكون من بطولتي مع الراحل أحمد زكي، قبل إسناده إلى سعاد حسني وعادل إمام.

ورد محمد فاضل، ان السبب الحفيقي لاختيار عادل امام وسعاد حسني بفيلم حب في الزنزانة، بسبب مشاركة أحمد زكي وفردوس عبد الحميد في فيلم آخر مع المخرج محمد خان، و"ليست ندالة مني".

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وأعرب المخرج محمد فاضل عن سعادته بتكريم مهرجان الاسكندرية السينمائى قائلا، بحمد ربنا أن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقائنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حي وله قيمة ومعنى".

وأضاف خلال ندوة تكزيمه علي هامش فعاليات مهرجان الاسكندرية، التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس لمهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم".

ويحضر ندوة تكريم المخرج محمد فاضل الآن، عدد كبير من نجوم الفن منهم، زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة الهام شاهين، الفنان محمود قابيل، السيناريست فيصل ندا، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، المخرج علي عبد الخالق، المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين، المخرج عمرو عابدين، المخرج كمال عبد العزيز، الفنانة منال سلامة.