شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: نقل جثمان المخرج شوقى الماجرى إلى تونس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكي لـ الخليج 365 إن نقابة الممثلين تتابع عن كثب إجراءات نقل جثمان المخرج العربي الكبير شوقي الماجري إلى تونس غدا الجمعة، من أحد المستشفيات الخاصة.

وأكد أشرف زكي أن السفارة التونسية تكفلت بكل الإجراءات، وأن النقابة تفتح بابها للسفارة التونسية في مصر ولأسرة المخرج الكبير لتلبية أي إجراءات أو طلبات من شأنها تسهيل عملية نقل الجثمان إلى ذويه.

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المخرج شوقى الماجرى توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية.

ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.