شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله ساخرا من أردوغان:"بقتل شعب سوريا علشان أحميه" ويصفه بمجرم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان صلاح عبد الله، على العدوان التركى على الأراضى السورية، وتداعياته على المدنيين بشكل خاص، ساخرا من موقف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأنه يبرر هذا الاعتداء بأنه لمصلحة سوريا.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه، بموقع "تويتر": "ياأخي أنا مش بعتدي عليك ..أنا هقتلك عشان أحميك .. أردوغان مجرم حرب".

كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كشف قبل قليل عن حصيلة عدوان بلاده على شمال شرق سوريا، موضحا أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 109 أشخاص.

وهدد أردوغان، أوروبا بفتح الباب أمام اللاجئين إذا اقدمت الحكومات الأوروبية على تعريف العمليات فى سوريا بأنها احتلال.

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وأعلن أردوغان أمس الأربعاء، بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، بينما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.