شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تنعى شوقى الماجرى: صدمنا رحيلك المبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النجمة ليلى علوى المخرج الراحل شوقي الماجري، حيث كتبت على حسابها بموقع انستجرام "الرائعون يتركون آثارًا رائعة .. في عمل واحد تشاركناه (نابليون والمحروسة) لمست صدقه وموهبته واحتفاء كبير واهتمام مخلص بكل تفاصيل فنُه وفنانيه .. نودع مخرجًا كبيرًا وصديقًا لا يتكرر .. الرحمة لروح الرائع الذي صدمنا رحيله المبكر المخرج التونسي الصديق شوقي الماجري ".

المخرج شوقى الماجرى توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية.

ولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.