السفير التونسى يطمئن أسرة شوقى الماجرى: نقل جثمانه فى أقرب وقت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد ابن شقيقة المخرج الراحل شوقي الماجري، نداء خلال مداخلته في برنامج صباح الناس عبر موزاييك إف إم للسفارة التونسية في مصر من أجل تسريع إجراءات نقل جثمان الراحل المقيم فى القاهرة.
كما توجه بنداء إلى الفنانة لطيفة العرفاوي قائلا ''نعرف مكانة شوقي عندك وعلاقتكما الوطيدة... نرجو أن تتدخلي لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر".
وعن إجراءات نقل الجثمان لتونس، قال إن لا أحد من العائلة يمكنه السفر لمصر حالیا بسبب انتھاء صلاحیة جوازات أغلب أفراد الأسرة، كما أكد أنه تلقى اتصالا من وزارة الشؤون الثقافیة وسفیر تونس بمصر نجیب منیف وسیتم نقل الجثمان في أقرب وقت.
وتوفى المخرج التونسى شوقى الماجرى، صباح اليوم الخميس فى أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 58 عاما.
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