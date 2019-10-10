شكرا لقرائتكم خبر عن خواكين فينيكس شاهد نوبات ضحك مرضية لـمساعدته بفيلم Joker.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر ضحكة الـ Joker من أهم مميزات الشخصية، وبالتالي انتشرت الضحكة بين متابعى ومشاهدى العمل منذ طرح الفيلم بداية من يوم 3 أكتوبر بشكل كبير، وكثير ممن شاهدوا الفيلم أكدوا على أن خواكين فينيكس من أفضل الممثلين الذين قاموا بتجسيد الشخصية وبالتالي فإنه من أفضل الذين قاموا بالضحكة.

وصرح فينيكس أنه "كانت هناك أوقات شعرت أن الضحكة حقيقية وجيدة وهناك أوقات أخرى لم يحدث ذلك، وبالتالي كنت أحاول دائما إظهارها بشكل طبيعى".

وأضاف " لقد شاهدت العديد من مقاطع فيديو لأشخاص لديهم نوبات ضحك لا يمكن التحكم فيها، وهذا هو ما ساعدنى على إبراز الضحكة بهذا الشكل"، حسبما نشر موقع " comicbook ".

ومنذ ستينيات القرن العشرين، كان هناك العديد من الممثلين الذين لعبوا شخصية الـ joker المظلمة، سواء في سلسلة Batman أو المسلسلات التلفزيونية أو الأفلام، وتعتبر ضحكة الـ Joker المرضية مع كل حرف يحمل دورته الخاصة ليضيفه إلى ضحك الشخصية المظلمة، حسبما نشر موقع " news18 ".

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وكان قد حصل فيلم الـ Joker على تقييمات وصلت إلى 9.0 على موقع IMDB، وأصبح إجمالي الإيرادات 258 مليون و 104 ألف دولار، منذ طرحه بدور العرض المختلفة يوم 4 أكتوبرالجارى.

وبالرغم من الآداء الكبيرالذى ظهر به الممثل العالمى جواكين فونيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إنه لم يحظى على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتى ركزت بشكل كبيرعلى نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادى لشخص يسعى للانتقام.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.