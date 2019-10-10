بالصور .. كندة حنا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها التوأمين

احتفلت النجمة السورية كندة حنا برفقة زوجها المخرج ناجي طعمة بعيد ميلاد ابنتيها التوأم كتاليا و كريستينا حيث أقامت العائلة احتفالاً بهذه المناسبة حيث قامت الطفلتان بتقطيع قالب الكيك والتقطوا الصور بهذه المناسبة. إقرئي أيضًا: أول تعليق من هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا: أبويا مات

ولكندة وزوجها ناجي ثلاثة أطفال هم فارس و كتاليا وكريستينا. Advertisements

وعلى الصعيد الفني كانت كندة قد اعتذرت عن المشاركة ببطولة مسلسل " حارس القدس " للكاتب حسن م يوسف و المخرج باسل الخطيب إثر عدم اتفاقها مع الشركة المنتجة . فيما عادت مؤخراً من استرالياً بعد مشاركتها بمهرجان للسينما السورية أقيم للجالية السورية هناك. إقرئي أيضًا: ايمي طلعت زكريا تنعى والدها بكلمات حزينة أبكت محبيها

فيما تنتظر كندة عرض مسلسل " ممالك النار " الذي ادت أحد أدوار البطولة فيه والذي من المنتظر عرضه على المنصات العالمية نهاية العام الجاري بينما غابت عن المشاركة بالاعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني الماضي في حين أنها لم تعلن عن أي مشروع جديد لموسم 2020 .

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