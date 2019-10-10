نادين نجيم تنفي تعرّضها لحادث سير وهذا اسم مسلسلها الجديد

انتشر مساء أمس خبر عن تعرض الممثلة نادين نجيم لحادث سير مروّع، وتفاقم الخبر وكانت نادين غائبة عن السمع فلم تردّ على اتصالاتها، ما شغل بال محبيها الذين حاولوا التأكد من حقيقة ما نشر.

نادين سارعت عبر تغريدة على "تويتر" إلى نفي الخبر والتأكيد أنّها بخير، وأنّها لا تزال نائمة.

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الشائعات تطارد نادين باستمرار، وهي تقوم بالرد عليها ونفيها، إلا أن تأخرها هذه المرة في نفي الشائعة، جعل البعض يظن أنّ الخبر صحيح.

يذكر أنّ نادين تستعد خلال أسابيع لبدء تصوير دورها في مسلسل يحمل عنوان "2020" سيجمعها من جديد مع الممثل السوري قصي خولي، بعد نجاحهما في مسلسل "خمسة ونص" في رمضان الماضي.