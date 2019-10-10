وفاة المخرج التونسي شوقى الماجري وهذه تفاصيل لحظاته الأخيرة

توفي صباح اليوم الخميس المخرج التونسي شوقي الماجري، عن عمر يناهز 58 عاما، متأثرا بسكتة قلبية مفاجئة على باب إحدى مستشفيات القاهرة، حيث تمّ نقله بعد تعرضه لوعكة، إلا أنّ توفي قبل الوصول إلى باب الطوارىء.

الفقيد من مواليد 1 نوفمبر 1961، أخرج العديد من الأعمال التلفيزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم ما بين مصر ولبنان و سوريا، وهو طليق النجمة الأردنية صبا مبارك ووالد ابنها عمار.

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ونعاه المنتج صادق الصباح قائلا: علمت منذ قليل بوفاة الصديق المخرج التونسي الاستاذ شوقي الماجري في المستشفى في القاهرة، رحمه الله واسكنه فسيح جناته، عرفت شوقي الماجري رجل مثقف ذو رؤية ترك بصمة في عالم الدراما والسينما، سوف تبقى ذكراك بيننا استاذنا العزيز رحمك الله. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه.

وكان المخرج شوقي الماجري قد أخرج في رمضان الفائت مسلسل "دقيقة صمت"، كتابة سامر رضوان وإنتاج شركتَيْ "الصبّاح إخوان" و"إيبلا الدولية"، وعرف طريق الشهرة بعد إخراج مسلسل "اسمهان" وساهم أيضا في إخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، منها "حلاوة الروح" مسلسل سوري 2014، أبناء الرشيد، ، "الاجتياح" وحصل على جائزة ايمي العالمية كأفضل مسلسل أجنبي، "هدوء نسبي" والذي عرض في رمضان 2009.

شوقي الماجري خلال تصوير مسلسل «أسمهان»

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حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أدونيا 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل أسمهان، وجائزة أدونيا 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل هدوء نسبي.

ابن شقيقة الراحل روى في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية التفاصيل الأخيرة في حياة الراحل الذي يعيش بمفرده في القاهرة وفال إنه توفيّ على اثر نوبة قلبيّة. وأوضح أنّه تعرضّ لوعكة صحيّة خفيفة خلال الأيّام الماضية وفجر أمس تعكّرت حالته الصحيّة فتم نقله إلى المستشفى الا أنّ المنيّة وافته وهو على بابه.

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و توجّه ابن شقيقة المخرج الراحل شوقي الماجري بنداء إلى الفنّانة التونسية لطيفة العرفاوي المقيمة بالقاهرة أيضاً، للتدخل لدى السفارة التونسية بمصر والقيام بالإجراءات اللازمة لنقل جثمانه إلى تونس.

وقال إنّ العائلة لا تستطيع السفر بسرعة في الوقت الحالي لمصر للاشراف على عمليّة نقل جثمان فقيدها بسبب اشكاليات في جوازات السفر.

وأضاف أنّ لطيفة العرفاوي تربطها علاقة صداقة وطيدة بالراحل. كما أكد المتحدث أن طليقة الراحل الممثلة صبا مبارك أم ابنه الوحيد عمار هي من أعلمت العائلة بخبر الوفاة.