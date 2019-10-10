دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب الـ58

احتفل الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بحضور النجمة دينا الشربيني وصديقه المقرب المطرب خالد سليم وزوجته والفنان محمد لطفي والفنانة المعتزلة نسرين إمام وزوجها المنتج تامر مرسي، وعدد كبير من الأصدقاء بحفل خاص.

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شارك في الحفل الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنان محمد لطفي، والفنانة ياسمين رئيس، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ورقص الحضور على غناء عمرو دياب لعدد من أغاني ألبومه المنتظر "أنا غير" ومنها: "بحبه، ويلوموني، ويوم تلات، وجمع حبايبك".

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ونشرت الفنانة نسرين إمام، مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستقرام من عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، وعلقت قائلة: "happy birthday #AmrDiab .. we all love you"، كما وجهت الشكر لدينا الشربيني مؤكدة أنها منظمة الحفل، وظهر في الصور كل من الفنانة نسرين إمام والفنانة دينا الشربيني والفنانة ياسمين رئيس والفنان خالد سليم والفنان محمد لطفي.

يذكر أن عمرو دياب من مواليد 11 أكتوبر 1961 واعتاد في السنوات الأخيرة أن يحتفل بعيد ميلاده أكثر من مرة بصحبة النجمة دينا الشربيني.

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