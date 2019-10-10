علقت الفنانة هنا الزاهد على وفاة زوج والدتها الفنان الراحل طلعت زكريا بقولها: «دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي إللي كبرت معاه سنين. أنا فتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك إنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله أنت ربيت ٣ بنات وكأنك أبوهم وأكتر». اقرئي ايضا : بالصور.. السعودي عبدالحميد العوام يودع أسرة فيلم «ريما» Advertisements تابعت: «أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلاً تقريباً بابا غير ليك. كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي اعملي مطعم «بالهنا والشفاه» وأديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما تقولي أنت هتبقي حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده». وأضافت: «أنا عمري محسيت أنك مش أبويا إللي مخلفني. أنا مش مصدقة إني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي... نفسي ترجع وأقولك قد إيه إحنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء». اقرئي ايضا : موقف محرج للبلبة في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من هنا الزاهد بعد وفاة طلعت زكريا: أبويا مات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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