ايمي طلعت زكريا تنعى والدها بكلمات حزينة أبكت محبيها

نعت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا والدها بكلمات مؤثرة وحزينة، أبكت محبيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام؛ حيث كتبت إيمي: «مع السلامة يا نور عيني أشوفك قريب في الجنة ااااااااه يا قلبي اللي بينزف من بعدك، ربنا يرحمك يا حبيبي ويصبرني على فراق حضنك، مش هقول كلمة بابا تاني، اللهم ثبته عند السؤال يا رب هتوحشني ياطاطا» ولاقى منشورها العديد من التعليقات الداعية لوالدها بالرحمة والمغفرة». اقرئي ايضا : بالصور المئات يودعون طلعت زكريا وغياب النجوم عن الجنازة وكانت إيمي قد نشرت بالأمس تعليقاً على صفحته طالبت فيه جمهور والدها بالدعاء له بالشفاء عقب دخوله المستشفى؛ حيث قالت: «اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يا رب أنت الشافي اشف أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم». Advertisements اقرئي ايضا : بالصور.. السعودي عبدالحميد العوام يودع أسرة فيلم «ريما» يذكر أن طلعت زكريا تُوفي بالأمس عن عمر يناهز 58 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض؛ حيث دخل المستشفى مصاباً بالتهاب حاد في الرئة، وتسبب في ارتباك كل أجهزة الجسم وتوقفها عن العمل؛ مما أدى إلى وفاته.

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