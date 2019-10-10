عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده وسط حضور الجميلات «صور»

نشرت الفنانة نسرين إمام مجموعة من الصور برفقة زوجها المنتج تامر مرسي والفنانين عمرو دياب، وخالد سليم وزوجته، أيتن عامر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من أصدقائهما.
حيث إن هؤلاء اجتمعوا من أجل الاحتفال بعيد ميلاد الفنان عمرو دياب، إذ إنها علقت على الصور قائلة «عيد ميلاد سعيد عمرو دياب، كلنا بنحبك».
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كما وجهت نسرين رسالة إلى الفنانة دينا الشربيني قائلة لها «شكراً على الليلة الجميلة... بحبك».
وحرصت دينا الشربيني على إقامة حفل عيد ميلاد عمرو دياب قبل موعده بثلاثة أيام، نظراً لارتباط الهضبة ببعض الأمور الفنية وسفره خارج مصر خلال الأيام المقبلة.
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وكان آخر ظهور للفنان عمرو دياب من خلال إعلان دعائي لإحدى شركات الاتصالات الشهيرة، وجمعه الإعلان بلاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول محمد صلاح.
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