ما كانت مهنة طلعت زكريا قبل دخوله مجال الفن؟ لن تتوقعوا مهنته الأصلية!

ما زال الحزن يخيم على قلوب كل محبي الفنان الشهير الراحل طلعت زكريا عقب رحيله عن عالمنا بعد صراع مع المرض. طلعت دخل المستشفى مصاباً بالتهاب رئوي حاد، لكن الأمر وصل إلى الكبد والقلب وتضرر بشكل كبير، مما تسبب في إصابته بأزمة صحية كانت سبباً في ارتباك كل أجهزة الجسم بشكل مفاجئ أدى إلى وفاته.

وتداول عدد من محبي الفنان الشاب تصريحات قديمة له في لقاءات صحافية أكد خلاها أنه عمل منقذ شواطئ قبل دخوله مجال الفن، ولعل هذا هو ما دفعه لاختيار فيلم حليمو أسطورة الشواطئ، لأنه يعلم الكثير عن هذا المجال والعمل في الشواطئ بشكل عام.

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يذكر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة نعت الفنان طلعت زكريا الذي غيبه الموت عصر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٥٨ عاماً وقالت إن الحياة الفنية فقدت أحد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذي نجح في أداء أدواره بتلقائيه فريدة جذبت قلوب الجمهور.

يشار إلى أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية، وفي سبتمبر (أيلول) 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقاً، وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو على، سيد العاطفي، حرمية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.

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