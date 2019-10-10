نشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور مؤخراً، ظهرت خلالها رفقة بعض النجوم عبر حسابها على إنستجرام.
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كان ظهور زوجة الفنان حمادة هلال الأكثر لفتاً للانتباه لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الصور؛ حيث ظهر في إحدى الصور الفنان حمادة هلال وزوجته أسماء رفقة بوسي شلبي ومي كساب.
الجدل الذي أثير حول زوجة حمادة هلال، جاء بسبب خلعها للحجاب بالكامل، بعدما أثيرت تكهنات عديدة حولها قبل نحو عامين، حين ظهرت رفقة زوجها وقد اكتفت بارتداء قبعة وأسدلت من تحتها خصلات من شعرها الأشقر، الذي يظهر للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لزوجة حمادة هلال بعدما خلعت الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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