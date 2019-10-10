نقل ابنة طلعت زكريا إلى المستشفى بعد سقوطها أثناء تشييع جثمانه

تعرضت الفنانة إيمي زكريا ابنة الفنان طلعت زكريا لحالة إغماء، أثناء تشييع جثمان والدها من أحد المساجد بمدينة الإسكندرية، حيث لم تتحمل إيمي مشهد خروج جثمان والدها من المسجد والتوجه به إلى المقابر، لتسقط فجأة فاقدة الوعي.

وفشلت محاولات إفاقتها من قبل أقاربها وأصدقائها، ليضطروا إلى الذهاب بها إلى أحد المستشفيات الخاصة هناك.

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ولد الفنان الراحل في 29 مارس (آذار) 1960 بالإسكندرية، وأصيب في سبتمبر (أيلول) 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها.

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وترك الفنان المصري الراحل طلعت زكريا سجلاً فنياً ومسرحياً حافلاً، تخلله جدل سياسي أعقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، حين رفض رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي جمعتهما علاقة طيبة، منذ قدّم للسينما فيلمه الشهير «طباخ الريس».

«زكريا» الذي لفت انتباه الجمهور باعتباره ممثلاً كوميدياً في نهاية مشواره، بدأ حياته من محافظة الإسكندرية حين مولده في ديسمبر (كانون الأول) 1960. حين التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج ويتخرج فيه عام 1984.

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كما أن فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة «الحرية» شهدا على أول ظهور فني لطلعت زكريا، حيث قدم من خلالهما العديد من المسرحيات، قبل أن ينتقل إلى السينما والشاشة الصغيرة.

