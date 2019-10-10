حسام حسني يطرح كليب منعته الرقابة لمدة 19 عاماً «فيديو»

طرح الفنان حسام حسني فيديو كليب أغنيته «محسودة»، التي تم منعها من العرض منذ 19 عاماً؛ لاعتراض الرقابة عليها.

ونشر حسام حسني الفيديو كليب الخاص بالأغنية عبر القناة الخاصة به على يوتيوب، وهي الأغنية التي كان قد طرحها عام 2000، من خلال ألبوم حمل اسم «أحلى البنات».

أغنية «محسودة»، من كلمات الشاعر الغنائي عنتر هلال، ومن ألحان وتوزيع حسام حسني نفسه، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، كما عرضت على التليفزيون لكي يتم عرضها، ولكن التليفزيون المصري وقتها رفض عرض الأغنية بسبب قرار لجنة الرقابة، التي اعتبرت أداء «الموديل» في الكليب ولبسها غير لائق.

حصل الفنان حسام حسني على موافقة رسالة الماجستير التي تقدم بها وناقشها مؤخراً؛ تمهيداً لحصوله على شهادة الدكتوراه.



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