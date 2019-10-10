شاهد .. مقطع فيديو يسجل ضرب طيار لمساعدته على متن الطائرة

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 02:55 مساءً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية واقعة كشفها مقطف فيديو صادم سجلته كاميرات المراقبة على متن إحدى الطائرات بعد قيام طيار بلكم زميلته في وجهها ثم البصق عليها .

وتعود الواقعة إلى يوم سبتمبر الماضي عندما هبطت الطائرة التابعة لشركة ” Republic Airlines ” في مطار دنفر وبعد نزول الركاب نشبت مشاجرة بين الطيار الأمريكي ” ويليام توماس ” البالغ من العمر 36 عاما وبين مساعدته ” ماريشا سبورير ” البالغة من العمر 29 عاما على باب الطائرة .

حيث ظهرا في مقطع الفيديو وهما يتبادلان الضرب واللكمات بعد أن قامت ماريشا بصفع الطيار على وجهه مما دفعه إلى ضربها في بطنها وتوجيه لكمة لها في الوجه وأخرى على جانب الرأس وبصق عليها .

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وبعد ذلك غادرت ماريشا وقامت بالاتصال بالشرطة .. وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الطيار ومساعدته بتهمة الاعتداء وتهديد السلامة العامة وقامت الشركة بتأجيل الرحلة إلى اليوم التالي .

وكشفت التحقيقات ان الثنائي كانت تربطهما علاقة عاطفية وانهما قبل الواقعة كانا يتحدثان عن الانفصال حتى تطور الأمر بينهما ونشبت المشاجرة .

وقررت الشركة طرد الطيار ومساعدته من العمل بشكل نهائي بسبب الإساءة إلى سمعة الشركة .