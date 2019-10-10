بعد فقدانه الذاكرة لفترة.. عاصي الحلاني: لا أتذكر شيء عن الحادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه من الحادث الخطير الذي تعرض له الشهر الماضي بعد سقوطه من على ظهر جواده.

وفي لقاء له على هامش البرنامج، أكد عاصي أنه فقد الذاكرة لمدة يومين بعد الحادث، وأنه على الرغم من عودة ذاكرته، لكنه لا يتذكر أي شيء يتعلق بالحادث حتى الآن.

الفنان اللبناني قال: “أنا ظليت يومين بعد الحادث فاقد الذاكرة، وحتى الآن لا أتذكر الحادثة، بتذكر كل شيء قبل الحادثة وكل شيء بعد الحادثة، بس كيف صارت هذه الحادثة لا أتذكر أبدا”.

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عاصي أضاف أن ابنه الوليد كان خلفه ممتطيا حصانه، وهو من روى له تفاصيل ما حدث، حيث قال له إن حصانه تعثر فحاول عاصي تفادي سقوطه فانقلب ووقع فوقه، وهو ما تسبب له في إصابات بالغة.

الفنان اللبناني قال إنه أصيب بكسر بفقرات الرقبة، وكسر بأحد أضلعه، بالإضافة لكسر بيده، وإصابة بقدمه، واختتم كلامه قائلا: “الحمد لله ربنا الشافي”.

وكان الفنان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث خطير وذلك بعد تعثر جواده وسقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه الأمر الذي تسبب في إصابته بكسر في بعض فقرات الرقبة، وكسر في إصبعين، وبعد الرضوض في جسده، كما أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة بسبب الحادث.