صبري فواز ينشر صورته قبل الشهرة وهكذا علق الجمهور.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري صبري فواز جمهوره في صورة قديمة له قبل الشهرة.
الصورة نشرها الفنان المصري عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهر فيها الفنان في فترة مواهقته، حث كان شكله مختلف تماما عن شكله الحالي.
الفنان المصري استقبل عدد من التعليقات على الصورة التي نشرها، وأكد أغلب الفانز أن شكله حاليا أفضل وأكثر وسامة.
صبري فواز من مواليد نوفمبر عام 1968، احتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 50، وقام بإخراج عدد من المسرحيات، وشارك في مسلسل «أم كلثوم»، وقدم دور بليغ حمدي.
من أهم أعمال صبري فواز في الدراما: «الوصية، العائلة، امرأة من زمن الحب، لحظات حرجة، حدائق الشيطان، ليالي الحلمية، البر الغربي، مسألة مبدأ، المصراوية، السبع وصايا».
ومن الأفلام التي شارك بها: «أيام السادات، دم الغزال، مبروك وبلبل، كلمني شكرا، الدادة دودي، دكان شحاتة، عصابة الدكتور عمر».
صبري فواز شارك في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «رحيم»، مع ياسر جلال، محمد رياض، نور، حسن حسني، وكان آخر أعماله في السينما فيلم «سوق الجمعة»، مع عمرو عبدالجليل.
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