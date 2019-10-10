نجوم الفن ينعون شوقي الماجري: كان يتمنى العودة إلى السينما

حالة من الحزن خيمت على أغلب صفحات الفنانين العرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري في القاهرة، صباح الخميس، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وتسابق نجوم الفن في الوطن العربي لرثاء المخرج الراحل عن 58 عاما، وعبروا عن بالغ حزنهم وصدمتهم بنبأ وفاته.

كتبت الفنانة التونسية هند صبري عبر "أنستقرام": "رحل اليوم مخرج كبير، أكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد، رحل ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير.. رحمه الله وغفر له".





وعبرت الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن حزنها بالخبر وكتبت عبر "أنستقرام": "شو كتير بشع هالخبر، من أسبوع التقيت مع شوقي وقال لي إنه يتمنى العودة للسينما.. الله يرحمك ويصبر عائلتك".





وكتب الفنان السوري عابد فهد عبر "أنستقرام": "رحلة انتهت بدقيقة صمت على روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأت في 2009 بمسلسل أسمهان، تلاها مملكة النمل، وهدوء نسبي، وانتهت بدقيقة صمت.. وداعا شوقي الماجري ".

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علق الممثل التونسي ظافر العابدين: "رحم الله المخرج التونسي شوقي الماجري الإنسان الرائع، والمخرج المبدع".

وكتبت الممثلة المصرية حنان مطاوع: "شوقي الماجري واحد من أهم مخرجي الوطن العربي، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وعبرت الممثلة السورية شكران مرتجي عن بالغ حزنها، قائلة: "شوقي الماجري رحل إثر سكتة قلبية في مصر، نحن إخوة في التراب، البقاء لله والتعازي الحارة لكل محبيه وأصدقائه".





ولد الماجري عام 1961، ويعد من أبرز المخرجين العرب، وله بصمة خاصة في الإخراج، وقدم عددا من المسلسلات العربية، منها "أسمهان" و"سقوط حر" و"حلاوة الروح" و"هدوء نسبي" و"الطريق الوعر".

كما قدم في 2012 فيلم "مملكة النمل"، بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة، وحصل على عدد من الجوائز أبرزها "أدونيا" 2008 كأفضل مخرج عن مسلسل "أسمهان" و"أدونيا" 2009 كأفضل مخرج عن مسلسل "هدوء نسبي".



