"مفك" يختتم أيام فلسطين السينمائية

اختتم مهرجان أيام فلسطين السينمائية دورته الـ6 بفيلم "مفك" للمخرج بسام جرباوي الذي عرض في قصر ثقافة رام الله، الأربعاء.

وقدم المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فيلم لاب- فلسطين" بالشراكة مع وزارة الثقافة أكثر من 60 فيلما عربيا وأجنبيا في رام الله وغزة ونابلس وبيت لحم والقدس والناصرة.

وسبق لفيلم "مفك" الفوز بعدد من الجوائز في مهرجانات عربية وغربية، وهو من بطولة زياد بكري وعرين عمري وجميل خوري وياسمينة قدومي ومريم باشا وأمير خوري.

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ويتناول "مفك" قصة زياد الذي يعيش مع أسرته بأحد المخيمات الفلسطينية ويعشق كرة السلة، لكن مقتل أقرب أصدقائه برصاصة من جهة المستوطنات الإسرائيلية يقلب حياته رأسا على عقب، ويدفعه للمشاركة في هجوم على رجل يعتقد أنه مستوطن إسرائيلي، فيتم القبض عليه ويدخل السجن 15 عاما يخرج بعدها شخصا مختلفا لا يستطيع التكيف مع محيطه.

وتضمن حفل ختام المهرجان توزيع جوائز الدورة الرابعة من مسابقة "طائر الشمس الفلسطيني" المخصصة للأفلام من أو عن فلسطين.

وفاز فيلم "أرواح صغيرة" للمخرجة دينا ناصر بجائزة أفضل وثائقي طويل وقيمتها 4000 دولار، فيما فاز فيلم "إجرين مارادونا" للمخرج فراس خوري بجائزة أفضل فيلم قصير وقيمتها 3000 دولار.

وذهبت جائزة "طائر الشمس" الفلسطيني للإنتاج وقيمتها 10000 دولار لمشروع فيلم "فلسطين 87" للمخرج بلال الخطيب.