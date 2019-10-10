- 1/2
- 2/2
Oct 10, 2019
بعد فترة غياب عن الشاشة، تعود مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية ساشا دحدوح المعروفة كوجه اعلامي شهير منذ سنوات، الى التلفزيون من جديد ولكن هذه المرة من الباب العريض، فهي تتحضر لعدة أعمال جديدة ومختلفة.
في التفاصيل، قد تم الاعلان مؤخرًا عن مشاركة “ساشا” في مسلسل “العودة” الى جانب عدد كبير من ألمع نجوم الدراما اللبنانية. المسلسل من انتاج شركة ايغل فيلمز وكتابة طارق سويد واخراج ايلي السمعان وسينطلق عرضه بداية العام الجديد حيث يقدم قصة محورها الماضي وما تخلّفه أفعالنا، وفيه الكثير من التشويق والحماس والغموض والحب. أما عن دورها في المسلسل تقول ساشا أنها ستجسد دور منى التي ستفرق الظروف بينها وبين صديقتها بوتيرة أحداث شيّقة وحماسية جداً.
من جهة أخرى، خضعت ساشا مؤخرا، لجلسة تصوير جديدة في شوارع بيروت وظهرت بلوك مميز نال إعجاب محبيها، وهي الآن في صدد التحضير لبرنامج تلفزيوني جديد أشارت الى أنه مختلف عن كل ما قدمته سابقاً وله نكهة مميزة ستكشف عن تفاصيله وتفاصيل مشاريع أخرى لاحقاً.
Processed with VSCO with a4 preset
كانت هذه تفاصيل خبر ساشا دحدوح تعود الى الشاشة بعد غياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.