النجوم مصدومون بوفاة المخرج شوقي الماجري

حالة من الصدمة ساد الوسط الفني بعد وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري، عن عمر ناهز الـ 57 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى في القاهرة ولكن لم يتمكن الفريق الطبي من إسعافه ففارق الحياة فجر اليوم الخميس.

وفاة “الماجري” كان له وقعه الحزين على كل من عرفه وتعامل معه وعلى كل من أحب أعماله الفنية، حيث عبّر العديد من النجوم عن حزنهم العميق على رحيله بكلمات مؤثرة.

كما غصّت صفحات مواقع التواصل بصور شوقي الماجري المرفقة بكلمات خاصة بهذه المناسبة الحزينة، حيث رصد موقع “الخليج 365” تعليقات النجوم الذين ودعوا المخرج كل واحد على طريقته الخاصة:

–عابد فهد: رحلة انتهت بدقيقة صمت .. دقيقة صمت عن روح الأخ والصديق المخرج المبدع شوقي الماجري، رحلة بدأت في ٢٠٠٩ في مسلسل أسمهان تلاها مملكة النمل، هدوء نسبي وانتهت بدقيقة صمت.. وداعاً شوقي الماجري

–قيس الشيخ نجيب: شوقي الماجري المخرج والصديق رحيل مؤلم وصادم إنا لله وإنا إليه راجعون…

–سلافة معمار: خسارة كبيرة جداً شوقي الماجري وداعاً

–باسم ياخور: رحل المخرج الكبير شوقي الماجري رحيلا مفجعا ومفاجئا رحل وترك بصمات انسانية وفنية لن تنسى وترك غصة في قلوبنا شوقي الماجري المبدع. الدمث. اللطيف. وداعا

–شكران مرتجى: دقيقة صمت …… المخرج المبدع شوقي الماجري….رحل أثر سكته قلبية في مصر أجتاحني الخبر كيف لا ونحن أخوة في التراب البقاء لله والتعازي الحارة لكل محبيه وأصدقائه

–هند صبري: رحل اليوم مخرج كبير اكد عبر كل أعماله أن الفن لا يحتويه وطن واحد ولا مكان واحد .. ابن بلادي المخرج الذي يستحق لقب مخرج عربي كبير شوقي الماجري رحمه الله وغفر له

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–مازن معضم: خسر الفن العربي والدراما العربية واحد من اهم مخرجينها، رحمة الله عليك وتعازينا الحارة لأهلك. كان حظي قليل اني ما اشتغلت معك

–امل بوشوشة: اخر مرة التقينا كانت على متن الطائرة العائدة بنا من القاهرة الى بيروت. كنت جالسا بهدوئك المعتاد اقتربت منك لالقي التحية فابتسمت لي و كعادتك قلت لي اهلا ma cousine واش راكي لم اكن اتخيل انها ستكون اخر مرة نلتقي انا لله وانا اليه راجعون وداعا

–تيم حسن: رحم الله المخرج الفذ شوقي الماجري تعازيَّ لأسرته الكريمة والتونسيين الكرام ، فَقْده خسارة لنا جميعآ .. إنا لله و إنا إليه راجعون

–وفاء الكيلاني: في ذمة الله المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري.. ربنا يرحمه ويصبر أهله

–نيكول سابا: الله يرحمك شوقي الماجري

–كارمن لبس: شو كتير بشع هالخبر ، من أسبوع التقينا وحكيتني اديش مشتاق ترجع للسينما ، واتفقنا انو رح نكمل حديثنا بتونس بمهرجان قرطاج… بكّرت كتير ، الله يرحمك ويصبر عائلتك

–فرح يوسف: المخرج المبدع شوقي الماجري في ذمة الله الرحمة والسلام لروحه و الصبر والسلوان لأهله وعائلته ومحبيه الموت سرقو من بيناتنا متل ما سرق كتير مبدعين من الوسط الفني العربي بالآونة الأخيرة …. ” إنّا لله و إنّا إليه راجعون

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