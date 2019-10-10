هبة نور: إيجابيتي على السوشال ميديا ليست تصنعًا.. وأختار ستايلي بنفسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت النجمة السورية هبة نور، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "ببساطة"، إخراج تامر إسحق وإنتاج شركة روي، مبينةً أنها تشارك بأكثر من لوحة في هذا العمل، وتلتقي العديد من النجوم والفنانين، الذين لم تشارك معهم في أعمال، بسبب فترة انقطاعها عن التمثيل.
وأضافت نور، عن أهمية التعاون بين شركة الإنتاج والفنان، وبأنه يضفي الأجواء الجميلة ضمن العمل، مشيرة إلى أنَّ "ببساطة" عمل يستحق أن يلقى نجاحًا تبعًا للفنانين المشاركين به وما تقدمه الشركة المنتجة.
من جانبٍ آخر تحدثت هبة نور عن مسلسل "حرملك" ومشاركتها في الجزء الثاني وعن تطورات شخصيتها "زمردة" مبينةً أنَّ "حرملك" شكّل عودتها للتمثيل بعد غياب، وتحدثت عن حبها للشخصية.
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