شكرا لقرائتكم صراع ترمب وكومي في مسلسل أميركي جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن استوديو "سي بي اس" عن نيته إنتاج مسلسل قصير مستوحى من كتاب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الذي أقاله ترمب من منصبه وبات من أشرس منتقدي الرئيس الأميركي.

وسيتولى الممثل براندن غليسون تأدية دور الرئيس الأميركي، وفق ما كشف الاستوديو عبر حسابه على "تويتر".

واشتهر الممثل الإيرلندي (64 عاما)، الذي رشح مرات عدة لجوائز "غولدن غلوب"، بأدائه المميّز لشخصية الزعيم السياسي الراحل، وينستون تشرتشل، في "إنتو ذي ستورم" (2009)، في حين سيلعب الممثل الأميركي، جيف دانييلز، المرشّح أيضا لجوائز "غولدن غلوب"، دور كومي.

ولم تكشف بعد مجموعة "سي بي اس" عن موعد عرض هذا المسلسل ولا عن القناة المعتمدة لبثّه.

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وصدر "ايه هاير لوياليتي" في 17 نيسان/أبريل 2018، وكان من أوّل الكتب التي كشفت عن كواليس إدارة الرئيس ترمب.

ووصف فيه المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ترمب بالشخص الأناني وغير النزيه، مشبّها الوسائل التي يلجأ إليها بتلك التي يستخدمها زعماء المافيا، على حد وصفه.

وبيعت أكثر من مليون نسخة من هذا الكتاب في الولايات المتحدة.

وأقال ترمب، كومي (58 عاما) في التاسع من أيار/مايو 2017 في وقت كانت أجهزة الأخير تحقّق في علاقات محتملة بين طاقم حملة دونالد ترمب وموسكو.